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В Мексике нашли руины древней пирамиды

Калейдоскоп 30.06.2018 | 01:04
Фото из архива
Фото из архива

Мексиканские археологи на территории центрального штата Пуэбла обнаружили под слоем земли на холме Амалукан развалины древней пирамиды, которая может оказаться одной из самых крупных в мире. Руины случайно нашли строители при проведении земляных работ для парка развлечений. Под землей они обнаружили каменные плиты старинной постройки и сообщили об этом археологам.

Специалисты из Института археологии и истории приступили к раскопкам. По первоначальным данным, пирамида была воздвигнута с 200 года до н. э. по 600 года н. э. Как считают эксперты, в древности аборигены использовали ее для проведения религиозных ритуалов. Там же, вероятно, находились жилища жрецов и знати.

Археологи обнаружили захоронения, в которых нашли посуду из керамики и изделия из зеленого камня.

Специалисты считают, что пирамида, найденная на холме Амалукан, была построена много веков назад древними ольмеками. Потом 10 столетий индейцы строили этажи на древнем фундаменте. Итогом стало здание, площадь фундамента которого составляет 450 кв. м, а высота - 65 м.

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Теги
археология, Мексика
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