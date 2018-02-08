В Мексике служебная собака нашла в посылке живого тигренка

Житель Мексики попытался переслать по почте живого тигренка. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Посылку с живым тигренком обнаружила служебная собака, которая обнюхивала отправления в поисках контрабанды. Тигренка поместили в пластиковый контейнер и отправили по почте. Сообщается, что он был обезвожен, но в целом его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские начали расследование по факту жестокого обращения с животными. Тигренка передали специалистам в центр содержания животных.-0-