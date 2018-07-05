В Минске с 12 июля можно посмотреть итальянскую комедию "Большая афера в маленьком городе"

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ограниченный минский прокат с 12 июля выходит ремейк традиционной итальянской истории о прекрасной глуши - комедия "Большая афера в маленьком городе" итальянского режиссера Массимо Гаудиозо. Фильм будет демонстрироваться в рамках проекта "Лістапад. Коллекция".

Картина "Большая афера в маленьком городе" расскажет о том, как за неделю убедить любителя суши, крикета и новаторского джаза навсегда остаться в умирающем городке в горах. Получить заряд оптимизма и заодно насладиться фантастическими видами Луканских Доломитов можно в Falcon Club Бутик Кино с 12 по 25 июля.

Для жителей маленького городка Пьетрамедзана, затерянного в горах Базиликаты, открытие фабрики - надежда на спасение от тотальной безработицы. Но чтобы фабрика прошла аттестацию, в ее штате должен быть врач, которого в городке нет. Волей случая оказавшийся в этой глуши пластический хирург из Милана становится единственным кандидатом... Сможет ли доктор, привыкший к роскошной жизни и клиентам совсем другого уровня, вынести отсутствие wi-fi и суши-баров? Местным жителям придется проявить изобретательность, чтобы доказать гостю: он оказался в лучшем месте на Земле.

История о "соблазнении" доктора берет свое начало с фильма "Моя прекрасная глушь" Жана-Франсуа Пуле. Сегодня она популярна во многих странах мира и служит вдохновением для таких комедий, как "Доктор Голливуд" Майкла Кейтона-Джонса с Майклом Дж. Фоксом в главной роли или "Почти идеальная деревня" Стефана Мюнье. Ремейк Гаудиозо был снят в сердце региона Базиликата, в городках Пьетрапертоза и Кастельмедзано. Соединение названий этих мест и дало имя вымышленному месту действия - городу Пьетрамедзана.

Режиссер картины "Большая афера в маленьком городе" Массимо Гаудиозо известен как один из лучших сценаристов современности. Среди его предыдущих работ - сценарии для Маттео Гарроне ("Сказка сказок", "Реальность", "Догмэн") и хит Луки Миньеро "Добро пожаловать на юг".

В главных ролях - обладатель Кубка Вольпи Венецианского кинофестиваля и "Золотого Глобуса" Сильвио Орландо, а также шоумен, писатель и актер Фабио Воло. Главную женскую роль в ленте исполнила Мисс Италия Мириам Леоне.

Крупнейший в мире сайт о кинематографе The Internet Movie Database называет "Большую аферу" тем случаем, "когда ремейк превзошел оригинал". "Дуэт Сильвио Орландо и Фабио Воло приковывает нас к экрану", - утверждает Movieplayer.it. "В этом фильме мы узнаем Сильвио Орландо как великолепного комика", - пишет Ilprofumodelladolcevita.com. "Прекрасная комедия, которая напоминает о прелестях простой жизни", - говорится в отзыве Mymovies.it.-0-