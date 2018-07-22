В Москве бегуны покоряли Останкинскую башню

Бегуны из 12 стран в Москве совершили традиционный скоростной забег по узкой винтовой лестнице Останкинской башни протяженностью 337 м.
В забеге приняли участие 28 бегунов. Лучший результат показал спортсмен из Германии, который преодолел винтовую лестницу из 1 704 ступенек за 9 мин и 51 сек, побив предыдущий рекорд - 11 мин 55 сек. Подъем и спуск по лестнице у неподготовленного человека занимает более 2,5 ч.
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