В NASA сообщили о потере связи со станцией, исследовавшей пояс астероидов

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Связь с автоматической станцией Dawn, запущенной в 2007 году, прервалась. Об этом сообщило на своем сайте Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA). Вероятной причиной здесь назвали ту, что у станции закончилось топливо.

"Аппарат Dawn не вышел на связь с Сетью дальней космической связи в среду 31 октября и в четверг 1 ноября, - сообщило NASA. - После того, как группа управления исключила другие возможные причины отсутствия связи, специалисты пришли к выводу, что на борту станции, наконец, закончился гидразин - топливо, использование которого дает возможность станции сохранять ориентацию в полете. Dawn более не способен сохранять положение, при котором его антенны направлены на Землю для поддержания связи с центром управления полетов, и не способен изменить ориентацию с тем, чтобы его аккумуляторы заряжались от солнечных батарей".

Запущенный 27 сентября 2007 года, аппарат Dawn предназначался для исследования пояса астероидов. С июля 2011 по сентябрь 2012 года аппарат исследовал Весту, а затем - карликовую планету Цереру. Dawn останется на орбите Цереры на ближайшие 20, а возможно - и на 50 лет.-0-