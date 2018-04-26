В Нидерландах создают кроссовки с подошвой из переработанной жевательной резинки, собранной с улиц

В Амстердаме создают кроссовки с подошвой из переработанной жевательной резинки. Жвачку для создания обуви собрали с улиц.
Синтетический каучук, полученный из переработанной жвачки, в виде гранул доставляют на производство, после чего он переплавляется в подошвы. Создатели уверяют, что материал ничем не уступает по прочности обычному каучуку. Верхняя часть кроссовок сделана из кожи.
Сообщается, что на улицах Амстердама каждый год оказывается почти 1,5 миллиона кг жвачки, и тратится много денег на ее уборку. Отмечается, что на создание 4 пар обуви нужно около 1 кг жевательной резинки.
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