В Нидерландах создают кроссовки с подошвой из переработанной жевательной резинки, собранной с улиц

В Амстердаме создают кроссовки с подошвой из переработанной жевательной резинки. Жвачку для создания обуви собрали с улиц.

Синтетический каучук, полученный из переработанной жвачки, в виде гранул доставляют на производство, после чего он переплавляется в подошвы. Создатели уверяют, что материал ничем не уступает по прочности обычному каучуку. Верхняя часть кроссовок сделана из кожи.

Сообщается, что на улицах Амстердама каждый год оказывается почти 1,5 миллиона кг жвачки, и тратится много денег на ее уборку. Отмечается, что на создание 4 пар обуви нужно около 1 кг жевательной резинки.