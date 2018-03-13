В Нидерландах водитель скутера три минуты пытался поймать убежавшую лошадь - видео

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах водитель скутера помог женщине поймать убежавшую от нее лошадь, сообщают СМИ.
Все происходящее попало на камеру, расположенную на шлеме водителя.
Погоня длилась три минуты. Животное оказалось не так-то просто остановить.
Сначала водитель скутера увидел бесхозную лошадь, а уже потом заметил и хозяйку, которая безуспешно пыталась догнать беглянку. Тогда водитель предложил свою помощь и усадил наездницу на заднее сиденье скутера, после чего устремился за лошадью. Животное то и дело сворачивало на узкие дорожки, а преследователи все никак не могли ее догнать. Когда скутер подъезжал ближе к испуганному животному, женщина пыталась успокоить лошадь.
В итоге владелица все же сумела ухватить поводья. В конце она поблагодарила своего помощника. А лошадь даже дружелюбно боднула скутер.-0-
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