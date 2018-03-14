В Нью-Йорке нашли машины, дожидавшиеся реставрации 40 лет

Сотрудники компании LBI, занимающейся восстановлением коллекционных автомобилей, обнаружили в одном из подземных паркингов на Манхэттене несколько раритетных автомобилей. Они простояли там около 40 лет, передают информагентства.

Владелец, по всей видимости, планировал заняться реставрацией, но по какой-то причине не сделал этого. Наибольшую ценность представляют Packard обр.1937 года, который раньше служил в похоронном бюро или "скорой помощи" и Rolls-Royce в кузове Franay.

Жемчужиной коллекции является Delahaye Cabriolet 1948 года. На шасси данной редкой модели послевоенных лет установили эксклюзивный кузов Vesters & Neirinck. В указанном году кабриолет выставляли на Брюссельском мотор-шоу 1948 года.