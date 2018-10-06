В Нью-Йорке открыли пентхаус для Instagram

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке открыли специальный пентхаус для фотосессий в Instagram. Об этом сообщает портал Business Insider.

Площадь пентхауса - 2400 кв. футов. Месячная аренда квартиры - $15 тыс. Снять ее можно только для фотосессий.

В квартире высокие потолки, есть выход на крышу, розовый диван и белые стены.

Автор идеи - 35-летняя Вики Сегар.-0-