В Нью-Йорке открыли пентхаус для Instagram

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке открыли специальный пентхаус для фотосессий в Instagram. Об этом сообщает портал Business Insider.
Площадь пентхауса - 2400 кв. футов. Месячная аренда квартиры - $15 тыс. Снять ее можно только для фотосессий.
В квартире высокие потолки, есть выход на крышу, розовый диван и белые стены.
Автор идеи - 35-летняя Вики Сегар.-0-
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