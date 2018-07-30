В Норвегии охранник туристического лайнера застрелил белого медведя

На архипелаге Шпицберген охранник круизного лайнера застрелил полярного медведя в целях самообороны, сообщает BBC News.
Охранник работал на круизном судне "Бремен". Представители компании Hapag-Lloyd Cruises говорят, что охраннику пришлось застрелить напавшего на него белого медведя.
Мужчину доставили с различными травмами в госпиталь. На данный момент его жизни ничего не угрожает.
При этом многие пользователи соцсетей критически отнеслись к убийству животного и обвинили людей во вторжении на территорию белых медведей. Примерно 60% островов архипелага Шпицберген покрыты ледниками. На островах живет больше белых медведей, чем людей.
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