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Принятая на Всебелорусском народном собрании программа должна быть выполнена - Лукашенко
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Очередное повышение трудовых пенсий произойдет в Беларуси с 1 ноября
Общество
В Беларуси готовятся меры по повышению зарплат у низкооплачиваемых категорий
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21:46
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Останки 68 красноармейцев перезахоронили в Гомельском районе
20:21
Регионы
"Штадлер Минск" изготовит 12 трамваев для Боливии
20:08
Экономика
"Борисов-900" победил "Гранит" в пятом туре чемпионата Беларуси по мини-футболу
19:55
Спорт
Многодетные звездные мамы разыграли призы 90-го тура игры "Удача в придачу!". Кто выиграл квартиру и автомобили от "Евроопт"?
19:38
Общество
Премьер-министр Армении подал в отставку
19:37
В мире
Индия изучит возможность предоставления белорусам электронных виз
19:26
Политика
Самолет разбился в Украине во время учений
19:14
В мире
Сайдик призвал стороны конфликта в Украине придерживаться режима прекращения огня
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Повышение трудовых пенсий на 5,3% произойдет в Беларуси с 1 ноября. Такое поручение дал глава государства Александр Лукашенко.
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Сергей Леонович
БНТУ будет обучать IT-технологиям в строительстве
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Виталий Дрожжа
Электронный учет древесины и безотходная деревообработка - как будет развиваться лесная отрасль
Комментарии
Методика Беларуси по оценке потребления алкоголя признана одной из лучших в Еврорегионе
Регионы
Минск вошел в тройку самых чистых городов мира
Останки 68 красноармейцев перезахоронили в Гомельском районе
Предприятия Гомельской области представят товары на сельхозярмарке в Минске 20-21 октября
Спорт
Минское "Динамо" потерпело седьмое поражение подряд в чемпионате КХЛ
Гродненский "Неман" проиграл немецкому "Айсберену" в последнем матче группового этапа хоккейной Лиги чемпионов
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beCloud о рекордах LTE, будущем 5G и рынке облачных технологий - интервью
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Международный конгресс библиотекарей пройдет 18-19 октября в Минске
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Сергей Щербаков,
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Пресс-конференция
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24 сентября
Новые возможности для развития туристического потенциала Беларуси
Пресс-центр
Пресс-конференция
Анастасия Сорокина,
Владислав Ковалев,
Ланита Стецко
11 октября
Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду
Онлайн-конференция
Игорь Старовойтов,
Иван Карчевский,
Ирина Каменецкая
8 октября
Практическое применение законодательства об охране труда
Пресс-конференция
Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев
4 октября
Цели устойчивого развития Республики Беларусь: энергетика, экология, энергоэффективность
Круглый стол
Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук
1 октября
Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Круглый стол
Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая
27 сентября
Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
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Алые паруса и законы любви
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Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
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Беларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
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