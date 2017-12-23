В Норвегии устроили перетягивание канатов между Tesla и Hummer

Энтузиасты одного из YouTube-каналов провели необычные соревнования. Электромобиль калифорнийского производства соревнуется с Hummer H2 в перетягивании каната.
Отметим, что в ролике показана Tesla Model X P90D 2016 года, чья мощность эквивалентна 670 л.с. Hummer H2 2003 г.в. снабжен двигателем мощностью "всего" 321 л.с. К тому же американский джип тяжелее "Тесла" - 3,2 тонны против 2,6.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3608 BYN
|2.355 BYN
|2.368 BYN
|USD
|1.9921 BYN
|1.991 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.417 BYN
|3.405 BYN
|3.42 BYN