В новой части "Дэдпула" нашли связь с "Мстителями 4"

В "Дэдпуле 2" зрителям было представлено огромное количество отсылок к поп-культуре. Самые внимательные смогли заметить и ту, что, возможно, связывает фильм с новой, только через год планируемой к показу, частью "Мстителей".

Фанаты вселенной Marvel отметили, что в "Дэдпуле 2" Кейбл носит на запястье браслет, который помогает ему путешествовать во времени. Точно такое устройство находится на руке Капитана Америки в кадрах со съемок четвертой части "Мстителей". Также добавляет интриги и то, что актер одет в ту версию костюма Стива Роджерса, в которой он предстал перед зрителями в "Мстителях" 2012 года.

Можем ли мы надеяться, что оставшиеся после битвы с Таносом герои найдут способ отправиться в прошлое и все исправить? Об этом будет известно только в мае 2019.