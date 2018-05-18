В новом клипе Глюкоза убивает Шнурова

Группировка "Ленинград" и певица Глюкоза 17 мая презентовали новый совместный анимационный клип на песню "Жу-жу". Один из куплетов зачитывает известный рэпер ST.
Видео было размещено на Youtube и утром 18 мая насчитывало уже 200 тыс. просмотров. Автором клипа является Илья Найшуллер, который известен по предыдущим работам для "Ленинграда" и по фильму "Хардкор". Клип сделан в стиле аниме.
Клип о том, что люди не ценят то, что имеют. Это с иронией и представил "Ленинград" как общественную проблему.
Многие поклонники уже прокомментировали видео на Youtube и отмечают, что новый клип – это "что-то необычное" для группировки, "красивое и со смыслом". Особенно много обсуждают то, что в видео много японской стилистики.
В клипе присутствует большое количество сцен насилия, пропаганда нездорового образа жизни и обилие нецеyзурной лексики.
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