В новозеландской деревне хотят запретить кошек

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти небольшой деревни Омауи на южном побережье Новой Зеландии планируют реализовать радикальный план защиты дикой природы - запретить всех домашних кошек, сообщает ВВС.

Местных жителей уже предупредили о необходимости чипировать и регистрировать своих домашних кошек. После смерти животного завести новую кошку уже не получится - это будет нарушением закона.

"Итак, ваша кошка может прожить свою естественную жизнь в Омауи, счастливо делая то, что она делает. Но тогда, когда она умрет, вы не сможете ее заменить", - объяснил специалист в области биозащиты Али Мид.

Подобные меры объясняются тем, что кошки несут ответственность за гибель миллиардов птиц и млекопитающих каждый год. Благодаря соцсетям и забавным мемам эти животные воспринимаются как милые и ласковые питомцы. Однако не стоит забывать о кошачьих инстинктах. Так, многочисленные камеры фиксируют, как коты охотятся на птиц, насекомых и рептилий.

Эксперты также отмечают, что вред, который кошки наносят окружающей среде, - это в первую очередь вина человека. Если бы люди кастрировали своих питомцев, выгуливали их на поводке и содержали в контролируемой среде, то многих проблем удалось бы избежать.

Стоит отметить, что многие жители деревушки Омауи оказались обескуражены подобными мерами и готовы протестовать. В Новой Зеландии коты живут в каждом втором домашнем хозяйстве и нередко выполняют полезную функцию, помогая в борьбе с грызунами.-0-

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