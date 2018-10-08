В Оксфордский словарь добавили более сотни кинотерминов

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое издание Оксфордского словаря пополнили более сотни слов, связанных с развитием кинематографа, сообщает телеканал "МИР 24" со ссылкой на британскую газету The Guardian.
Отмечается, что в словарь вошли слова, образованные от фамилий известных режиссеров. Среди них "тарантиниада" (Tarantinoesque) и "кубрикиана" (Kubrickian), которые дают характеристику творчеству мэтров кинематографа Квентина Тарантино и Стенли Кубрика. "Кубрикиана - перфекционизм, овладение техническими аспектами кинопроизводства и атмосферный визуальный стиль в фильмах в разных жанрах", - говорится в описании слова. В определении к слову "тарантиниада" перечисляются особенности стиля Тарантино: нелинейные сюжетные линии, острые диалоги, сатирические темы.
В словарь также включены термины, образованные от фамилий режиссеров Дэвида Линча, Стивена Спилберга, Роберта Олтмена и других.
Оксфордский словарь является главным и самым большим словарем английского языка и ежегодно дополняется неологизмами.-0-
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