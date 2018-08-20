В отделении аризонской больницы одновременно забеременели 16 медсестер

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В медицинском центре Banner Desert Medical Center в штате Аризона сразу 16 медсестер объявили о своей беременности, сообщает CNN.

Одна из будущих мам Эшли Адкинс, опубликовала общее фото 16 беременных женщин.

По ее словам, дети должны появиться на свет в период с октября по январь. Медсестры заверили, что массовый декрет никто не планировал. На следующей неделе они хотят организовать совместный праздник, на котором будущие матери объявят пол ребенка и получат подарки.-0-