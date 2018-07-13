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В отношении Тимати и Егора Крида возбуждено административное дело

Калейдоскоп 13.07.2018 | 14:17
Тимати и Егор Крид
Тимати и Егор Крид

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московская полиция возбудила в отношении Тимати и Егора Крида административное дело. Об этом сообщают российские СМИ.

В ночь с 20 на 21 июня 2018 года на одной из улиц Москвы припарковался автомобиль, оборудованный звуковоспроизводящей и звукоусиливающей аппаратурой, на его крышу забрались Егор Крид и Тимати и устроили импровизированный концерт. На выступление собралось несколько сотен людей, в итоге движение по улице было полностью перекрыто. Местные жители жаловались на громкую музыку и тексты песен, содержащие ненормативную лексику.

12 июля рэп-исполнителей обвинили в нарушении ряда статей Кодекса об административных правонарушениях РФ и завели на них административное дело, так как ранее артисты не явились к участковому, который вызывал их для дачи разъяснений.-0-

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