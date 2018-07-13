В отношении Тимати и Егора Крида возбуждено административное дело

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московская полиция возбудила в отношении Тимати и Егора Крида административное дело. Об этом сообщают российские СМИ.
В ночь с 20 на 21 июня 2018 года на одной из улиц Москвы припарковался автомобиль, оборудованный звуковоспроизводящей и звукоусиливающей аппаратурой, на его крышу забрались Егор Крид и Тимати и устроили импровизированный концерт. На выступление собралось несколько сотен людей, в итоге движение по улице было полностью перекрыто. Местные жители жаловались на громкую музыку и тексты песен, содержащие ненормативную лексику.
12 июля рэп-исполнителей обвинили в нарушении ряда статей Кодекса об административных правонарушениях РФ и завели на них административное дело, так как ранее артисты не явились к участковому, который вызывал их для дачи разъяснений.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2898 BYN
|2.286 BYN
|2.3 BYN
|USD
|1.9706 BYN
|1.968 BYN
|1.971 BYN
|RUB
|3.1632 BYN
|3.15 BYN
|3.17 BYN