В память о звезде "Форсажа" сняли документальный фильм

На днях студия Paramount Network выпустила официальный трейлер документальной ленты "Я – Пол Уокер", посвященной памяти актера, погибшего в автомобильной аварии в 2013 году.
Проект рассказывает о жизни Пола Уокера, начиная с его первых съемок в раннем детстве и заканчивая пиком его карьеры, когда он стал звездой франшизы "Форсаж". Также в фильме осветят частную жизнь актера, его преданность семье, увлечения серфингом и автогонками, страсть к морской биологии и акулам.
Зрителей ждут хроники из домашнего видео и эксклюзивные интервью с коллегами, друзьями и родственниками Пола.
Премьера фильма "Я – Пол Уокер" состоится 11 августа.
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