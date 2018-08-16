В Перми в день памяти Цоя открыли памятник

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Перми в день памяти Виктора Цоя открыли памятник, посвященный музыканту.

Арт-объект установили в городском Экстрим-парке. Об этом сообщается на странице проекта в "ВКонтакте". По замыслу инициаторов проекта, это пространство должно стать местом встреч поклонников Виктора Цоя и рок-музыки вообще.

Авторы мемориала - художник Всеволод Григорьевич и скульптор Павел Баязитов. Сам монумент представляет собой стену с портретом музыканта и бетонных букв перед ней, которые складываются в фамилию.

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в автомобильной катастрофе в Латвии в возрасте 28 лет.