В Перми в день памяти Цоя открыли памятник

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Перми в день памяти Виктора Цоя открыли памятник, посвященный музыканту.
Арт-объект установили в городском Экстрим-парке. Об этом сообщается на странице проекта в "ВКонтакте". По замыслу инициаторов проекта, это пространство должно стать местом встреч поклонников Виктора Цоя и рок-музыки вообще.
Авторы мемориала - художник Всеволод Григорьевич и скульптор Павел Баязитов. Сам монумент представляет собой стену с портретом музыканта и бетонных букв перед ней, которые складываются в фамилию.
Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в автомобильной катастрофе в Латвии в возрасте 28 лет.
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