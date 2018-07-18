В Перу новорожденного назвали в честь капитана сборной Хорватии по футболу

Родители, впечатленные ЧМ-2018 по футболу, дали своему новорожденному сыну имя полузащитника сборной Хорватии Луки Модрича, который также является капитаном команды.

Как сообщают местные СМИ, такое решение родители приняли после того, как хорватская сборная одержала победу над англичанами и вышла в финал чемпионата.

В Перу давать детям имена знаменитых футболистов является нормой. Благодаря этому, по официальным данным, в стране сейчас проживают 870 Криштиану Роналду, 232 Лионеля Месси, 23 Антуана Гризманна, четыре Тони Крооса и три Неймара.

Напомним, что Лука Модрич был признан лучшим игроком чемпионата мира. Он получил приз "Золотой мяч", забив два мяча в семи турнирах.