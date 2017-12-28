В первый день нового года в минский прокат выходит французская комедия "Праздничный переполох"

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первый день нового года в минский прокат выходит французская комедия об организации свадебного торжества "Праздничный переполох" от режиссеров известной картины "1+1".

Зажигательную и очень смешную комедию о невзгодах свадебного распорядителя можно посмотреть в разгар новогодних каникул с 1 по 14 января в кинотеатре "Пионер" и с 4 по 17 января в Falcon Club Бутик Кино.

Организовать свадьбу мечты непросто. Лучшие профессионалы собираются в роскошном замке в предместье Парижа. Все должно быть на высшем уровне, но... Шурин директора узнает в невесте свою давнюю любовь и старается завоевать ее прямо на свадьбе, ведущий и жених ругаются, фотограф соблазняет мать жениха, официант-новичок также не оставит гостей без сюрпризов. Атмосфера праздника, безумного веселья и трогательной романтики гарантированы.

Французские режиссеры - Оливье Накаш и Эрик Толедано - уже более 20 лет снимают кино в паре, на их счету около десятка совместно снятых фильмов. Известность им принесла картина "1+1" о трогательной дружбе аристократа Филиппа, который прикован к креслу, и молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Фильм получил более 30 мировых кинопремий, включая премию "Сезар" в номинации лучший актер.

Главную роль в "Праздничном переполохе" исполнил французский актер Жан-Пьер Бакри, снимавшийся в фильмах "Эдит и Марсель" Клода Лелуша, "Подземка" Люка Бессона, "Известные старые песни" Алена Рене. За роль в последнем Жан-Пьер Бакри получил премию "Сезар".

"Праздничный переполох" закрывал международный фестиваль в Торонто в этом году и получил первоклассные отзывы критиков: "Это мастерски поставленный, тонко сыгранный и чрезвычайно приятный комичный фильм от режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано", - отмечало издание The Hollywood Reporter. "Это классическая комедия, выдержанная в лучших традициях жанра", - писали в ScreenDaily.

В Минске фильм демонстрируется в рамках проекта "Лістапад. Коллекция".-0-