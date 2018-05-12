В Петербурге отмечают праздник эрмитажного кота

Праздник, посвященный котам Эрмитажа, отмечают 12 мая в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.
В программе праздника – выставка экспонатов из фондов Эрмитажа, квест и конкурс творческих работ.
Праздник проходит ежегодно уже 15 лет. По традиции в этот день посетители могут увидеть несколько экспонатов, которых нет в основной экспозиции. В этом году посетители увидели две фарфоровые фигурки котов из фондов хранилища Эрмитажа. Они экспонировались впервые.
К празднику кота прошел конкурс детских рисунков, на которых ребята рисовали четвероногих эрмитажных животных. Лучшие десять работ целую неделю будут выставлены в Иорданской галерее.
Во время квеста посетителям предложили найти в залах Эрмитажа картины по фрагментам.
Также в подвалах Эрмитажа желающие смогут увидеть 70 эрмитажных котов, которые охраняют экспонаты от мышей.
В 2015 году британские СМИ признали эрмитажных котов одной из самых необычных достопримечательностей мира.
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