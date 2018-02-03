В Петербурге под мостом с надписью "Газель не пройдет" не протиснулась 140-я "Газель"

В Санкт-Петербурге 140-я по счету "Газель" попыталась проехать под мостом, над которым висит надпись, предупреждающая о том, что данный вид транспорта не может здесь проехать.

Над мостом висит предупреждающая надпись: "Опасно! Низкий мост! Газель не проедет!". Однако многих автовладельцев, видимо, это не останавливает. В Twitter-аккаунте "Мост глупости", посвященный этому "проклятому" месту, был опубликован пост о юбилейной, 140-ой "Газели", которая не смогла преодолеть препятствие и врезалась в опору сооружения.-0-