В Пхенчхане установили здание, похожее на черную дыру

В Пхенчхане установили олимпийский павильон, который воспринимается глазом как черная дыра. Первое в мире "супер-черное строение" открылось в день официального старта Олимпийских игр – девятого января. Автор этого необычного сооружения – британский архитектор Асиф Кхан.
Он создан из материала Vantablack (субстанция из углеродных нанотрубок. - Прим. БЕЛТА). Это самое черное известное человеку вещество. Он был представлен впервые в 2015 году именно в Великобритании. Когда фотоны попадают на материал, они не отражаются, а превращаются в тепло. Vantablack поглощает 99% света, из-за чего наш глаз воспринимает его как черную дыру. Из-за этого объемные вещи воспринимаются как плоские.
Здание покрыто маленькими световыми прутьями, которые имитируют звездное небо. Архитектор задумывал, что здание должно быть похожим на космос, который мы видим с Земли. А из-за материала, должно создаваться впечатление, что мы видим бесконечность.
А внутри олимпийского павильона располагается "водяная комната" – мультисенсорная инсталляция, которая выплескивает 25 тысяч капель воды в минуту. Она белая и очень ярко освещена. Капли воды тоже напоминают звезды.
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