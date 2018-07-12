В пятницу 13-го будет солнечное затмение

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нынешнюю пятницу, 13 июля, будет частичное солнечное затмение. Его смогут наблюдать жители южного побережья Австралии, также природное явление будет видно на острове Тасмания и на части Антарктиды. Об этом пишет Time.

Солнечное затмение в мистический день - пятницу, 13-го - происходит крайне редко. По информации NASA, в пятницу 13-го не было солнечного затмения с декабря 1974 года, а следующее затмение, которое состоится в подобную дату, ожидается лишь в сентябре 2080 года.-0-