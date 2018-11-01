В Португалии запретили показывать в цирках диких животных

01 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Португалии проголосовал за закон, который запрещает использование диких животных в цирках. Об этом сообщает информационное агентство AFP.
Владельцам цирков предоставили переходный период до 2024 года. За это время они должны внести своих диких животных в специальный реестр и потом поселить их в приютах, имитирующих дикую природу.
Владельцам цирков, которые согласятся передать своих животных до завершения переходного периода, обещают поощрение.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4065 BYN
|2.398 BYN
|2.406 BYN
|USD
|2.1196 BYN
|2.117 BYN
|2.121 BYN
|RUB
|3.2308 BYN
|3.22 BYN
|3.229 BYN