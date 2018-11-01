В Португалии запретили показывать в цирках диких животных

01 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Португалии проголосовал за закон, который запрещает использование диких животных в цирках. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

Владельцам цирков предоставили переходный период до 2024 года. За это время они должны внести своих диких животных в специальный реестр и потом поселить их в приютах, имитирующих дикую природу.

Владельцам цирков, которые согласятся передать своих животных до завершения переходного периода, обещают поощрение.-0-