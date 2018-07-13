Верка Сердючка продолжит выступать - новости об окончании карьеры оказались ложными

Новость об окончании карьеры Верки Сердючки не соотвествует действительности, сообщается на официальных страницах звезды в соцсетях.

Новость о том, что Андрей Данилко больше не будет радовать зрителей образом Верки Сердючки, оказалась ложной. Слухи о прощальном выступлении в Одессе 13 июля 2018 года так же недостоверны.

В соцсеятх звезды уточняется: "Артист только вернулся из отпуска и находится в отличной форме".

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