В пустыне Сахара выпал снег. Об этом сообщает газета Independent.

В алжирском городе Айн-Сефра снег уже выпадал в этом году — это произошло в январе. Всего за последние два года в этом месте снегопад наблюдался лишь 4 раза. Прежде снега в этой местности не было 37 лет.

Многие местные жители стали делать фотографии на память, ведь не так часто увидишь пески, покрытые снегом.-0-