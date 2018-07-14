В работе Instagram произошел масштабный сбой

Вечером 13 июля в работе социальной сети Instagram произошел сбой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, претензии пользователей поступают из Европы и США.
Около 55% пользователей не смогли посмотреть ленту новостей соцсети, 24% не сумели открыть сам сайт, а 20% не смогли войти в свой аккаунт.
О причинах сбоя ничего не сообщается.
Instagram, социальная сеть-приложение для публикации и просмотра фотографий, запущена в 2010 году.
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