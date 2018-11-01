В рейтинге вузов QS 2018/19 - четыре белорусских университета

01 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская компания QS Quacquarelli Symonds представила русскоязычную версию рейтинга университетов QS, в который вошли 150 лучших вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии. Полная версия рейтинга приводится на сайте topuniversities.com

В число лучших вошли Белорусский государственный университет (ранг 23), Белорусский национальный технический университет (ранг 95) и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (ранг 137). В полную версию рейтинга (300 вузов) вошел Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (ранг 151−160).

На первых трех строчках рейтинга - Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Новосибирский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет.

В рейтинге участвовали вузы Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Грузии, Казахстана, Кипра, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Турции, Украины, Хорватии, Чехии, Эстонии.

Критериями для определения ранга вуза в рейтинге были научная репутация, репутация среди работодателей, соотношение профессорско-преподавательского состава и студентов, доля иностранного профессорско-преподавательского состава, доля иностранных студентов, публикационная активность профессорско-преподавательского состава, научное цитирование публикаций, доля сотрудников с ученой степенью и эффективность интернет-ресурсов.-0-