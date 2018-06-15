15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России открылся первый музей коров. Об этом сообщают российские СМИ.
Музей расположен в городе Россошь Воронежской области России. Экспонаты-коровы, которых в музее свыше 800, созданы из хрусталя, металла, дерева, нефрита, муранского стекла, керамики и кристаллов Сваровски.
Формироваться коллекция музея начала еще 5 лет назад, в 2013 году. Инициатором проекта стал генеральный директор одного из местных сельхозпредприятий.-0-
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