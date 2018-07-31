В России выпустили памятные монеты, посвященные мультфильму "Ну, погоди!"

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк России сегодня выпускает в обращение памятные монеты "Ну, погоди!" серии "Российская (советская) мультипликация". Об этом сообщает ТАСС.

В серию войдут серебряные монеты номиналом три российских рубля, а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 российских рублей в обычном и специальном исполнениях.

Тираж монеты номиналом в три рубля составляет 3 тыс. штук. Тираж монет номиналом 25 рублей в металлическом и цветном вариантах - 450 тыс. и 50 тыс. штук соответственно.

Банк России уже не первый раз выпускает монеты с изображением героев мультфильмов. В конце 2017 года в обращении появились памятные монеты с Винни-Пухом.-0-