В руинах сгоревшего музея в Рио-де-Жанейро нашли самый ценный экспонат

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди обломков Национального музея Бразилии в Рио-де-Жанейро удалось найти один из самых ценных экспонатов коллекции, уничтоженной пожаром в начале сентября, - череп Лузии, древнейшие останки человека, найденные в Америке. Об этом сообщает BBC.

На стеклянный кейс с экспонатом упал металлический ящик и закрыл его от огня. В результате череп раскололся на куски, но его можно реконструировать из осколков. Ранее на пепелище нашли огромный метеорит Ангра-дус-Рейс, возраст которого - 4,5 млрд лет.

Эти находки дают ученым надежду, что в пожаре уцелели еще какие-нибудь ценные экспонаты. Их поиски можно будет начать не раньше следующего года, когда останки сгоревшего здания укрепят.

200-летний Национальный музей Бразилии, где хранилось более 20 млн экспонатов, почти полностью выгорел 2 сентября. Точная причина пожара до сих пор не установлена. В огне погибли тысячи экспонатов, в том числе предметы древнеегипетской культуры.

Утерянными считались и останки Лузии, возраст которых превышает 11 тыс. лет. Частично сохранившийся скелет молодой женщины, найденный в 1975 году, считался одним из самых ценных экспонатов музея.-0-