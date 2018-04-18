В самолетах могут появиться стоячие места

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В самолетах вскоре могут появиться билеты со стоячими местами. Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что такое нововведение может увеличить вместимость самолетов на 20% за счет снижения расстояния между рядами. Разработал дизайн стоячих мест итальянский производитель кресел Aviointeriors. Модель Skyrider 2.0 была презентована на форуме Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге.

Вертикальные сиденья Skyrider напоминают ковбойское седло. Их дизайн был разработан еще в 2010 году, но Федеральное управление гражданской авиации США восемь лет назад отвергло эту идею. На этот раз был представлен доработанный вариант - Skyrider 2.0.

Производитель уверяет, что новинка хорошо подойдет для коротких перелетов и повысит доход авиакомпаний. Каждый ряд кресел Skyrider 2.0 закреплен двумя вертикальными стойками, проходящими между сиденьями. У стоячего места есть дополнительная мягкая обивка.-0-