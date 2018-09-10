В Санкт-Петербурге приземлится самый большой в мире самолет

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкт- Петербургский аэропорт Пулково примет самый большой в мире пассажирский борт Airbus A380-800.

Как рассказали телеканалу 78 в пресс-службе аэропорта, самолет совершит 5 рейсов из города на Неве в Дубай и обратно с 25 по 29 октября этого года. Салон авиалайнера вмещает 3 класса - бизнес-класс, эконом-класс и первый. Первый класс оборудован персональными спальными каютами с душем и SPA, в бизнес-классе для каждого пассажира предусмотрено кресло-кровать, а в эконом-классе - увеличенное пространство между креслами. На борту есть Wi-Fi. Вместимость лайнера — 519 пассажиров.-0-