В сети набирает популярность видео о нападении мурены на дайвера

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети набирает популярность видео нападения мурены на дайвера. Ролик был опубликован в феврале на YouTube.
Внезапная атака случилась в заливе Содвана-Бэй в Южной Африке. Во время погружения молодой дайвер из Польши обнаружил, что его преследуют две любопытных мурены. Одна из них позже и напала на него.
К счастью, ни подводный оператор, ни мурены не пострадали.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN