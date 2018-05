В сети обсуждают поцелуй Элтона Джона и Дэвида Бэкхема – видео

На прошедшей королевской свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Элтон Джон и Дэвид Бэкхем очаровательно поприветствовали друг друга, чем вызвали массу обсуждений в сети. Особенно всех повеселил тот факт, что после короткого дружеского "чмок", Элтон Джон принялся облизывать губы. Забавный момент попал на камеру.

Anyone get on David Beckham kissing Elton John on the mouth.... then Elton John started licking his lips #RoyalWedding pic.twitter.com/cb5usnV6rP