В сети обсуждают поцелуй Элтона Джона и Дэвида Бэкхема – видео

На прошедшей королевской свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Элтон Джон и Дэвид Бэкхем очаровательно поприветствовали друг друга, чем вызвали массу обсуждений в сети. Особенно всех повеселил тот факт, что после короткого дружеского "чмок", Элтон Джон принялся облизывать губы. Забавный момент попал на камеру.

Anyone get on David Beckham kissing Elton John on the mouth.... then Elton John started licking his lips #RoyalWedding pic.twitter.com/cb5usnV6rP — Chris Bradley (@ChrisBradley_) 19 мая 2018 г.

Знаменитые британцы певец Элтон Джон и экс-футболист Дэвид Бэкхем трогательно поприветствовали друг друга на королевской свадьбе, что попало на видео. Они обнялись и поцеловались. Но внимание пользователей интернета скорее привлек не сам факт поцелуя, а то что сразу после него Элтон Джон принялся активно облизывать губы. Также всех повеселило, что в такой неожиданный момент растерялась даже комментатор церемонии и на момент прервала повествование.

Напомним, что свадьба британского принца Гарри и американской киноактрисы Меган Маркл прошла в минувшую субботу, девятнадцатого мая. Торжество собрало всех самых значимых людей Великобритании и некоторых американских знаменитостей. Элтон Джон был не только гостем церемонии, но и исполнил для молодоженов две композиции.