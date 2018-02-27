В сети опубликован трейлер "451 градус по Фаренгейту"

На днях в интернете был опубликован трейлер фильма "451 градус по Фаренгейту", снятый по антиутопии американского писателя Рэя Брэдбери. Действие киноленты происходит в будущем, где критически мыслящие люди находятся в зоне риска, а книги запрещены и подлежат сожжению.
Главного героя Гая Монтэга, который работает пожарным и уничтожает книги, сыграл Майкл Бакари Джордан. Роль капитана Битти исполнил Майкл Шеннон, а София Бутелло сыграла Клариссу, изменившую взгляды Монтэга на мир.
Точная дата выхода киноленты в свет пока не называется. Однако, судя по трейлеру, уже в мае этого года мы можем ждать премьеру.
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