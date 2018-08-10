В сети появилась пятая серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино"

На YouTube-канале студии "Союзмультфильм" появилась пятая серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино". В новом эпизоде рассказывается о том, как пес Шарик пытается "раскрутить" свой блог, сообщает пресс-служба студии.

"Пятая серия называется "Шарик хочет телефон". Пес Шарик озабочен, что на его блог почти никто не подписан, и он задается целью - привлечь новых фолловеров. Проанализировав самые популярные ролики, герой решает "запостить котика". Выбор тут же падает на Матроскина, однако кот не желает становиться звездой интернета", - говорится в описании серии.

В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова - маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.