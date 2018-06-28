В сети появилось фото макета нового кроссовера УАЗ

Ульяновский автозавод возобновил работу над проектом кроссовера УАЗ-3170. Об этом сообщаеит портал Vista News. Портал публикует макет кроссовера

По информации портала, опытное производство новой модели начнется в 2022 году. Кроссовер может появиться в продаже примерно через полгода после того, как модель появится на конвейере. Проект авто создается на новой безрамной платформе с независимой подвеской всех колес. Планируется, что шасси будет унифицировано с платформой проекта "Единая модульная платформа".

По размерам и функционалу новая модель будет схожа с Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Kia Sportage. Предположительно, модель будет оснащена четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями: атмосферным 2,5-литровым мощностью 145 лошадиных сил и турбированным 2,3-литровым мощностью 150 и 170 лошадиных сил.

Работа над УАЗ-3170 началась в 2014 году. Серийное производство было намечено на начало 2020-го, но в 2016 году проект заморожен в пользу модернизации модели Patriot.