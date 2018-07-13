В сети появился трейлер к фильму "Мария – королева Шотландии" с Марго Робби

Американская кинокомпания Focus Features выпустила в сеть трейлер исторической драмы "Мария – королева Шотландии".

Лента будет рассказывать о противостоянии Марии Стюарт, которую сыграет Сирша Ронан, и Елизаветы I, роль которой исполнит любимица зрителей Марго Робби. В фильме героини будут бороться за шотландский престол.

Над кинолентой работает Джози Рурк – британский кинорежиссер, постановщик "Кориолана" с Томом Хиддлстоном. Премьера драмы состоится в январе 2019 года.

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