В Шотландии фермер принял игрушку за настоящего тигра и вызвал полицию

Шотландский фермер принял плюшевого тигра за живого и вызвал полицию. Об этом сообщает издание The Telegraph.

24-летний фермер по имени Брюс Грабб поздним вечером отправился в коровник, чтобы проверить животных. Он посветил фонариком и увидел, что там сидит тигр. Он сразу же решил позвонить в полицию и сообщить о хищнике. К его ферме было отправлено несколько машин с вооруженными полицейскими. Сотрудники правоохранительных органов также связались с ближайшим парком, чтобы уточнить, не сбежал ли от них тигр.

Пока Брюс ждал помощи, он не сводил глаз с животного, а потом понял, что зверь ни разу не пошевелился. Тогда он решил приблизиться к нему, и оказалось, что это была большая мягкая игрушка. Фермер сообщил, что ему было очень стыдно перед полицейскими, которые забрали тигра себе и сказали, что сделают его своим талисманом.-0-