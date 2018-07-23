В Шотландии состоялся крупнейший фестиваль золотистых ретриверов

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шотландской области Хайленд состоялось самое массовое собрание в истории Шотландского клуба любителей золотистых ретриверов. Мероприятие, продлившееся пять дней, было посвящено 150-летию выведения породы, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Mail.

На фестиваль прибыла 361 собака из Великобритании, Новой Зеландии, Австралии, Канады, США, а также стран континентальной Европы. Сообщается, что мероприятие посетили свыше 1000 человек.

Любители ретриверов вместе с очаровательными псами собрались на территории поместья Гизачейн-хаус, расположенного на расстоянии 64 км от города Инвернесс. Считается, что именно в этих местах в XIX веке впервые появился золотистый ретривер.

Золотистый ретривер - охотничья порода собак, выведенная в Великобритании. По некоторым данным, золотистых ретриверов начал разводить английский лорд Дадли Твидмаут. В 1952 году было установлено, что эта порода возникла при скрещивании желтого ретривера и твид-уотер-спаниеля. Согласно данным европейских кинологических клубов, в настоящее время золотистый ретривер является самой популярной породой собак в Европе.-0-

Фото The Daily Mail