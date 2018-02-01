В Союзмультфильме рассказали, каким будет продолжение "Простоквашино"

Еще в июне прошлого года Союзмультфильм объявил о том, что планируется снять продолжение мультфильма "Трое из Простоквашино". Новые серии начнут выходить уже весной текущего года. Создатели рассказали, что всего планируется выпустить тридцать серий по шесть с половиной минут. Уже сейчас производство продолжения культового мультфильма находится на заключительной стадии.

Каждая серия "Простоквашино" создается на новой технической базе киностудии в традиционной для данного мультфильма технике рисованной анимации. Создатели подчеркнули, что они старались максимально сохранить атмосферу знакомого всем нам с детства "Простоквашино". Они также отметили, что браться за этот проект было одновременно и страшно, и радостно. Наконец, создатели выразили надежду, что зритель полюбит новую историю и новых героев.