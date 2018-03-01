В США аэропорты нанимают собак, лошадей и свиней для эмоциональной поддержки пассажиров

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США аэропорты привлекают собак, свиней и миниатюрных лошадей для эмоциональной поддержки пассажиров, которые испытывают страх перед полетами. Об этом сообщает CNBC.

Так, в специальной программе международного аэропорта Денвера участвуют свыше 100 собак различных пород и одна кошка. Четвероногие помощники носят синие жилеты, на которых красуется надпись "Люби меня".

A post shared by LiLou the Pig San Francisco (@lilou_sfpig) on Mar 31, 2017 at 3:31pm PDT

В Лос-Анджелесе на подобной службе задействованы собаки, аэропорт Цинциннати в Северном Кентукки использует миниатюрных лошадей, а в аэропорту Сан-Франциско работают собаки-терапевты и свинья по имени Лилу.-0-