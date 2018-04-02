В США девушка предпочла посмотреть "Мстителей 3", а не идти на выпускной бал

Один из пользователей развлекательного сервиса Reddit рассказал, что его девушка предпочла посмотреть фильм "Мстители 3: Война бесконечности", а не идти на выпускной бал.

Молодой человек привел фрагмент переписки со своей возлюбленной, которая написала, что не хочет идти на выпускной. Такому, казалось, важному событию она предпочла просмотр грядущего супергеройского фильма. Конечно же, на сеанс она хочет сходить вместе со своим молодым человеком. Этот пост оказался очень популярным и вызвал отклик у многих пользователей, которые оставили сотни комментариев.

Напомним, что фильм "Мстители 3: Война бесконечности" является одним из самых ожидаемых кинопроектов этого года.