В США енот решил покорить высотку и попал в прямой эфир

В американском городе Сен-Пол, который располагается в штате Миннесота, енот проявил небывалое упорство и забрался по многоэтажному зданию на самый верх, сообщают иностранные СМИ. Канал CBS в прямом эфире транслировал все происходящее, а вся Америка следила за судьбой енота.

Енот, взбирающийся по 23-этажному зданию, как человек-паук, привлек к себе внимание всей страны. Спасатели долго не могли никак помочь животному и снять с высотного здания, ведь окна не открываются, а к тому моменту енот уже забрался достаточно высоко. Они надеялись, что животное благополучно доберется до крыши, откуда его и снимут. Спасатели оставили там еду, чтобы енот смог ее учуять, и у него было больше стимула добраться до крыши.

Most recent picturesI left about 25 minutes ago the poor little guy was still there.People have asked and no the windows do not open.We all have to keep our fingers crossed and pray that the little guy makes it the rest of the way to safety food and water. pic.twitter.com/iTmg4ZMXzW