В США курение электронных сигарет среди молодежи достигло масштабов "эпидемии"

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курение электронных сигарет среди американской молодежи достигло масштабов "эпидемии", заявил глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Скотт Готлиб, сообщает USA Today.

Согласно статистике, электронные сигареты являются очень популярным продуктом среди американских подростков, в стране ими постоянно пользуются более 2 млн старшеклассников и студентов.

По словам Скотта Готлиба, распространению электронных сигарет способствуют компании и интернет-магазины, которые продают вейпы несовершеннолетним. Более 1,3 тыс. торговых площадок уже получили письма с предупреждениями о наказании за продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет. Некоторым из них придется заплатить большие штрафы.

Скотт Готлиб также сообщил, что его управление обязало производителей и продавцов электронных сигарет в течение 60 дней предоставить план ограничения продаж несовершеннолетним своей продукции. Если такие методы не изменят тенденцию, тогда управление примет временный или постоянный запрет на реализацию товаров. Также власти будут рассматривать возможность введения запрета на продажу ароматизированных жидкостей для электронных сигарет.-0-