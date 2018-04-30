В США нашлась редкая золотая монета, которую владелец считал подделкой

Американскую золотую пятидолларовую монету 1854 года владелец считал подделкой. Но она оказалась подлинной. Название раритета - Liberty Head Half Eagle.
Владельцем раритета является житель Новой Англии, который желает оставаться неизвестным.
До сих пор было известно о трех сохранившихся пятидолларовых золотых монетах 1854 года.
Согласно данным Нумизматической гарантийной корпорации, в 1854 году в цехе Монетного двора в Сан-Франциско было отчеканено 268 экземпляров Liberty Head Half Eagle. Один сохранившийся экземпляр монеты хранится в Национальной нумизматической коллекции в вашингтонском Смитсоновском институте. Второй образец хранится в частной коллекции в штате Техас, а третий украли у промышленника Уиллиса Дюпона в штате Флорида в 1967 году. С тех пор о судьбе этого раритета ничего не известно.
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